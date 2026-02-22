Названы цели комбинированного ночного удара армии России в Киеве

Российские военные минувшей ночью нанесли мощный комбинированный удар по энергетическим и военным объектам на территории Украины. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, целями атаки Вооруженных сил РФ стали Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6 в Киеве.

По данным журналистов, в атаке были задействованы около 80 беспилотников «Герань» и более 10 крылатых ракет Х-22. Кроме того, российская армия ударила гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и баллистическими ракетами «Искандер», уточняется в сообщении.

Известно, что атаке подверглись и цели в Кировограде, Николаеве, Днепропетровске, Сумской и Одесской области. Взрывы также прозвучали в Кропивницком и Кривом Роге.

До этого российские войска атаковали аэродром Школьный в Одессе в момент запуска дронов. По словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, ВС РФ совершили не менее десяти ударов беспилотниками «Герань». Отмечается, что после налета «Гераней» авиабазу оцепили, к ней подъехали несколько машин скорой помощи. Лебедев уточнил, что ВСУ превратили указанный аэродром в базу запуска дальних БПЛА в сторону России.

Ранее мощный ночной удар по Киеву сняли на видео.