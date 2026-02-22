Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Названы цели комбинированного ночного удара армии России в Киеве

SHOT: ВС России атаковали «Геранями» и ракетами Трипольскую ТЭС и ТЭЦ-6 в Киеве
Efrem Lukatsky/AP

Российские военные минувшей ночью нанесли мощный комбинированный удар по энергетическим и военным объектам на территории Украины. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, целями атаки Вооруженных сил РФ стали Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6 в Киеве.

По данным журналистов, в атаке были задействованы около 80 беспилотников «Герань» и более 10 крылатых ракет Х-22. Кроме того, российская армия ударила гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и баллистическими ракетами «Искандер», уточняется в сообщении.

Известно, что атаке подверглись и цели в Кировограде, Николаеве, Днепропетровске, Сумской и Одесской области. Взрывы также прозвучали в Кропивницком и Кривом Роге.

До этого российские войска атаковали аэродром Школьный в Одессе в момент запуска дронов. По словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, ВС РФ совершили не менее десяти ударов беспилотниками «Герань». Отмечается, что после налета «Гераней» авиабазу оцепили, к ней подъехали несколько машин скорой помощи. Лебедев уточнил, что ВСУ превратили указанный аэродром в базу запуска дальних БПЛА в сторону России.

Ранее мощный ночной удар по Киеву сняли на видео.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!