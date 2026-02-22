«Самые настоящие подлецы»: Тарасова о недопуске российских фигуристов на чемпионат мира

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала Международный союз конькобежцев (ISU) подлецами за недопуск российских фигуристов на чемпионат мира. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Подлецы они. Самые настоящие подлецы! У нас есть не только Петр [Гуменник] и Аделия [Петросян], но еще и другие способные спортсмены. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит. Но есть другие турниры, следующий год», — заявила она.

21 февраля в ISU вновь подчеркнули, что для представителей России было сделано исключение в виде Олимпийских игр, их отстранение все еще сохраняется.

Петр Гуменник и Аделия Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду. На олимпийском турнире оба заняли шестые места, при этом Петросян пригласили на гала-концерт, а Гуменника — нет.

ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

