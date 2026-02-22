«Попой вертит тоскливо»: известный блогер продолжил нападки на Петросян

Известный стример и блогер Илья Мэддисон (Илья Давыдов) в своем Telegram-канале обрушился с критикой на российскую фигуристку Аделию Петросян, ответив заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

Изначально Мэддисон назвал Петросян «позорищем», с чем категорически не согласилась Тарасова, указав, что блогер ничего не понимает. В ответ тот заявил, что ему и не надо ничего понимать.

«Не смогла прыгнуть и упала, опозорившись. Говорят, что без попытки прыгнуть медали бы тоже не было. Значит и попой она вертит тоскливо. Зачем тогда поехала? После выступления заявила «мне стыдно ехать назад в Россию». Я сказал «и не надо». Но она уже передумала, ей уже нормально», — заявил он.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

Ранее Петросян выступила на гала-шоу Олимпиады.