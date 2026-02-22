Размер шрифта
Екатеринбуржцы лишились прав на квартиры и копят долги из-за смены адреса

В Екатеринбурге жильцы лишились прав на квартиры из-за смены адреса
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Жители Екатеринбурга рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись после смены адреса их дома. Об этой ситуации они рассказали Е1.

По данным издания, жители трех подъездов одного из домов из квитанций узнали, что зарегистрированы по новому адресу. Раньше они жили в доме №43, но в документах теперь был указан №43/2.

Выяснилось, что люди якобы сами проголосовали за это на собрании и направили обращение в профильные органы. Сами жильцы отрицают, что собрание вообще проводилось. После нового обращения возвращать старый адрес в мэрии отказались. Суд аннулировал первое решение жильцов, но адрес не вернули.

После того, как данные поменялись, местные столкнулись с проблемами. Так, ветераны теперь не могут получать соцвыплаты, собственники потеряли право распоряжаться недвижимостью и лишились земельного участка. Также у людей копятся долги за капремонт, так как в фонде не понимают, как выставлять счета.

«Нас лишили и имущества, понимаете? Мы не можем его ни подарить, ни завещание написать», – рассказала одна из собственниц.

Жильцы рассчитывают, что ситуацию можно будет изменить.

Ранее россиянин сломал бывшей жене позвоночник и обманом переписал на себя ее квартиру.
 
