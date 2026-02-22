Размер шрифта
Сколько нужно пройти шагов, чтобы сжечь килограмм жира, отвечает врач

Врач Цурцумия: чтобы сжечь килограмм жира, нужно пройти около 200 тысяч шагов
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы сжечь один килограмм жировой ткани, организму нужно создать дефицит примерно в 7700 килокалорий, — именно столько энергии запасено в одном килограмме жира. Для этого нужно пройти примерно 190-200 тыс. шагов или 140 км, рассказал «Газете.Ru» главный специалист по направлению «спортивная медицина» сети клиник «Будь Здоров» Шалва Цурцумия.

«В среднем человек сжигает около 0,04 ккал на один шаг. Показатель варьируется в зависимости от веса, роста, темпа и рельефа. Человек весом 60 кг сожжет примерно 30-35 ккал за 1000 шагов, а при весе 80 кг — около 40-45 ккал. Возьмем средние значения: чтобы накопить дефицит в 7700 ккал, человеку с весом 70 кг потребуется пройти около 190-200 тысяч шагов. Это почти 140 километров. В пересчете на дни: чтобы худеть на 1 кг в месяц только за счет ходьбы, нужно проходить около 6000-7000 шагов ежедневно сверх обычной активности», — рассчитал доктор.

Однако врач отметил, что при ходьбе сжигается не только жир, но и гликоген — запасы углеводов в мышцах.

«К тому же при создании дефицита калорий метаболизм может замедлиться. И главное: только ходьбой, без коррекции питания, похудеть крайне сложно. Чтобы «отработать» один эклер (350 ккал), нужно пройти около 9-10 тысяч шагов — гораздо проще его не съесть. 10 000 шагов в день — отличная профилактика гиподинамии и поддержка здоровья. Но воспринимать шаги как инструмент для точного сжигания килограммов не совсем правильно. Худеть нужно за счет разумного дефицита калорий (питание плюс активность), а ходьба — прекрасный способ этот дефицит создать и удерживать результат», — заключил врач.

