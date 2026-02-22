У владельца вертолета, рухнувшего в Амурской области, не было прав на управление

СК: владелец Robinson R44, который упал в Амурской области, не имел прав

Правоохранители завершили первоначальные следственные действия на месте падения вертолета Robinson R44 в Амурской области. По предварительным данным, его владелец не имел прав на управление, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Предварительно установлено, что у владельца воздушного судна отсутствовало право на управление вертолетом, а также он не произвел его регистрацию в установленном законом порядке. О запланированном полете органы аэронавигации не уведомлялись», — сказано в сообщении.

Назначены судебно-медицинская и летно-техническая экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.

Вертолет пропал в ночь на 20 февраля в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. По данным SHOT, на вертолете из Ромненского муниципального округа вылетели сотрудницы МВД и СК, пилот и экс-сотрудник администрации села Ромны. Правоохранители собирались расследовать кончину работника лесозаготовки, а бывший местный чиновник должен был показать дорогу пилоту, плохо знавшему местность. Обратно экс-работник администрации уехал один на машине. Остальные возвращались на вертолете в позднее время суток.

По предварительной версии, пилот воздушного судна врезался в сопку в темноте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

