Расписание россиян на Олимпиаде-2026 в Милане 22 февраля

Лыжница Непряева выступит в заключительный день Олимпиады-2026

Только один российский спортсмен выйдет на старт в заключительный день зимних Олимпийских игр — 2026 в Италии.

Российская лыжница Дарья Непряева последней из российских атлетов завершит выступление на Играх. Она вместе с другими лыжницами пробежит женский масс-старт, начало — 12:00 по московскому времени.

Накануне, 21 февраля, российский лыжник Савелий Коростелев выступил в мужском масс-старте на 50 км и занял пятое место.

22 также состоится церемония закрытия Олимпиады, она начнется в 22:00 по московскому времени.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Спортсмены сумели завоевать пока только одну медаль — ски-альпинист Никита Филиппов выиграл серебро.

Ранее Коростелев одной фразой отреагировал на пятое место в олимпийском марафоне.