В Иране начались новые протесты

В Иране начался новый этап массовых студенческих протестов, приуроченный к сороковому дню памяти погибших во время январских акций. Об этом сообщил национальный совет сопротивления Ирана (NCRI) на своем сайте.

Из сообщения следует, что протесты прошли в том числе в городах Мешхед, Исфахан и Шираз. Акции сопровождались антиправительственными лозунгами.

О протестах в Республике также пишет британская газета Financial Times.

«В первый день нового учебного семестра иранские студенты нескольких университетов устроили антиправительственные акции, вступив в столкновения с проправительственными группами на территории кампусов», — сказано в материале.

По данным журналистов, в субботу, 21 февраля студенты университетов имени Амира Кабира и имени Шарифа в Тегеране, собрались на территории кампуса, скандируя лозунги против иранских властей. Уточняется, что новая волна протестов обусловлена обострением отношений Ирана и Соединенных Штатов.

Ранее США предрекли втягивание в затяжной конфликт в случае атаки против Ирана.