«Могло быть хуже»: Петросян о допинг-проверках на Олимпиаде

Фигуристка Петросян о допинг-проверках: хочу сказать, что могло бы быть хуже

Российская фигуристка Аделия Петросян ответила на вопрос, не было ли к ней повышенного внимания со стороны допинг-офицеров во время зимних Олимпийских игр — 2026. Ее слова приводит Sport24.

«Я хочу сказать, что могло бы быть хуже, так что все нормально», — поделилась она.

Стоит отметить, что Петросян проверили на допинг после произвольной программы.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

Ранее Петросян выступила на гала-шоу Олимпиады.