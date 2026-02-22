Размер шрифта
В Германии выступили за возвращение к импорту российских энергоносителей

Сопредседатель АдГ Вайдель: ФРГ должна возобновить импорт энергоносителей из РФ
Carsten Koall/Global Look Press

Германии следует вернуться к атомной энергетике и возобновить импорт российских энергоносителей. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, передает РИА Новости.

Политик высказалась о ситуации в энергетической сфере в ходе выступления на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

«Германия должна вернуться к доступному и надежному энергосбережению, чтобы быть конкурентоспособной на международном уровне», — отметила Вайдель.

По ее словам, для этого Берлину необходимо вернуться к атомной энергетике и начать закупать энергоносители у стран, в которых они доступнее всего. Речь идет о России, уточнила сопредседатель АдГ.

18 февраля журналисты ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщили, что страны — члены Европейского союза (ЕС) израсходовали весь газ, закачанный в подземные хранилища летом 2025 года. По информации агентства, сейчас в европейских подземных хранилищах есть около 36,5 млрд кубических метров газа. Они заполнены на 33,02%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 44,1%.

Ранее в США оценили зависимость Европы от российского и американского газа.
 
