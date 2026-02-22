Сырский назвал преимущество России на поле боя

Российская армия на фронте имеет преимущество над ВСУ в воздухе из-за применения корректирующих авиабомб, а также баллистических и гиперзвуковых ракет. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил главком ВСУ Александр Сырский.

По словам генерала, сейчас каждая из сторон ежедневно использует от шести до восьми тысяч FPV-дронов, «помимо сотен разведывательных беспилотников для управления и контроля огня». И это, отметил он, изменило «психологию» боевых действий.

«Изменение характера конфликта и появление технологического оружия, такого, как беспилотники, поменяло психологию войны. <…> Пехотинец становится буквально на вес золота, потому что большинство наступательных действий ведется пешком», — объяснил Сырский.

В феврале Сырский также рассказывал, что российские дроны представляют особую угрозы для ВСУ, и технологический прорыв в производстве беспилотников создал так называемую «смертельную зону» на фронте длиной 1200 километров и глубиной в 20 километров.

В феврале в ВСУ также рассказали, что одной из главных проблем для украинской армии являются российские дроны типа «шахед». Там также отмечали, что ВСУ часто сталкиваются с дефицитом ракет для сил ПВО. В январе газета New York Times писала, что Украине не хватает солдат для защиты каждого участка фронта.

Ранее в России заявили о подготовке к битве за полное освобождение Донбасса.