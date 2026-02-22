Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
 (обновлено  )
Политика

Сырский назвал преимущество России на поле боя

Сырский: ВС РФ имеют преимущество в воздухе из-за баллистических ракет
Valentyn Ogirenko/Reuters

Российская армия на фронте имеет преимущество над ВСУ в воздухе из-за применения корректирующих авиабомб, а также баллистических и гиперзвуковых ракет. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил главком ВСУ Александр Сырский.

По словам генерала, сейчас каждая из сторон ежедневно использует от шести до восьми тысяч FPV-дронов, «помимо сотен разведывательных беспилотников для управления и контроля огня». И это, отметил он, изменило «психологию» боевых действий.

«Изменение характера конфликта и появление технологического оружия, такого, как беспилотники, поменяло психологию войны. <…> Пехотинец становится буквально на вес золота, потому что большинство наступательных действий ведется пешком», — объяснил Сырский.

В феврале Сырский также рассказывал, что российские дроны представляют особую угрозы для ВСУ, и технологический прорыв в производстве беспилотников создал так называемую «смертельную зону» на фронте длиной 1200 километров и глубиной в 20 километров.

В феврале в ВСУ также рассказали, что одной из главных проблем для украинской армии являются российские дроны типа «шахед». Там также отмечали, что ВСУ часто сталкиваются с дефицитом ракет для сил ПВО. В январе газета New York Times писала, что Украине не хватает солдат для защиты каждого участка фронта.

Ранее в России заявили о подготовке к битве за полное освобождение Донбасса.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!