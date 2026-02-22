Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
 (обновлено  )
Политика

Сырский рассказал, зашли ли в тупик боевые действия на Украине

Сырский: боевые действия на Украине не зашли в тупик
Офис президента Украины

Боевые действия на Украине не зашли в тупик. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил главком ВСУ Александр Сырский.

По словам генерала, боевые действия не находятся в тупике, так как в 2025 года территории переходили «из рук в руки», а войска действовали «на всех фронтах».

«Война шла на всех фронтах — на суше, в воздухе, на море. <…> Теперь невозможно говорить исключительно о сухопутной войне», — отметил Сырский.

Также Сырский рассказал, что появление беспилотников «изменило психологию» боевых действий. И «пехотинец становится буквально на вес золота, потому что большинство наступательных действий ведется пешком».

Кроме того, Сырский сообщил, что сейчас каждая из сторон ежедневно использует от шести до восьми тысяч FPV-дронов, «помимо сотен разведывательных беспилотников для управления и контроля огня».

Главком подчеркнул, что ситуация на поле боя для Украины «очень сложная», однако ВСУ «продолжают сопротивляться самой мощной армии в Европе».

Кроме того, в интервью Сырский отметил, что российская армия имеет преимущество в воздухе из-за применения корректирующих авиабомб, а также баллистических и гиперзвуковых ракет.

В ноябре 2025 года председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что боевые действия на Украине с оперативной точки зрения зашли в тупик.

Ранее Залужный рассказал, почему наступление ВСУ в 2023 году провалилось.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!