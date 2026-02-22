Сырский рассказал, зашли ли в тупик боевые действия на Украине

Сырский: боевые действия на Украине не зашли в тупик

Боевые действия на Украине не зашли в тупик. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил главком ВСУ Александр Сырский.

По словам генерала, боевые действия не находятся в тупике, так как в 2025 года территории переходили «из рук в руки», а войска действовали «на всех фронтах».

«Война шла на всех фронтах — на суше, в воздухе, на море. <…> Теперь невозможно говорить исключительно о сухопутной войне», — отметил Сырский.

Также Сырский рассказал, что появление беспилотников «изменило психологию» боевых действий. И «пехотинец становится буквально на вес золота, потому что большинство наступательных действий ведется пешком».

Кроме того, Сырский сообщил, что сейчас каждая из сторон ежедневно использует от шести до восьми тысяч FPV-дронов, «помимо сотен разведывательных беспилотников для управления и контроля огня».

Главком подчеркнул, что ситуация на поле боя для Украины «очень сложная», однако ВСУ «продолжают сопротивляться самой мощной армии в Европе».

Кроме того, в интервью Сырский отметил, что российская армия имеет преимущество в воздухе из-за применения корректирующих авиабомб, а также баллистических и гиперзвуковых ракет.

В ноябре 2025 года председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что боевые действия на Украине с оперативной точки зрения зашли в тупик.

