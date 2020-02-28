Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших изоляцию в связи с коронавирусом
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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что из столицы будут депортированы 88 иностранных граждан, которые нарушили режим изоляции в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, это иностранные граждане, которые подлежат депортации», — сказала она.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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