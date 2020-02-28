В Москве зацвел орешник на два месяца раньше срока

На юго-востоке столицы из-за теплой погоды на два месяца раньше срока зацвел орешник. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосприроды.

Так, по словам специалистов, на природных территориях «Кузьминки-Люблино» распустились сережки лещины, или лесного ореха.

Отмечается, что цветение данного растения открывает фенологический перечень цветения растений средней полосы Европейской части России.

В Мосприроде подчеркнули, что данное природное явление свидетельствует о раннем наступлении весны.