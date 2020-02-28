В Сургуте проверяют видео с «избиением ребенка» воспитателем в социальном центре
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Полиция Сургута проверяет опубликованную местным коммунистом Вадимом Абдуррахмановым видеозапись, на которой, как он утверждает, зафиксировано избиение его ребенка в городском социальном центре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.
На кадрах видно, как женщина резкими движениями одевает плачущего мальчика.
Абдуррахманов подчеркнул, что в центре жестоко обращаются с несовершеннолетними.
О проверке также заявили в управлении СК России по региону.
При этом, согласно информации ряда региональных СМИ, Абдуррахманов ранее сам попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в жестоком обращении со своими детьми.