В Сургуте проверяют видео с «избиением ребенка» воспитателем в социальном центре

Полиция Сургута проверяет опубликованную местным коммунистом Вадимом Абдуррахмановым видеозапись, на которой, как он утверждает, зафиксировано избиение его ребенка в городском социальном центре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

На кадрах видно, как женщина резкими движениями одевает плачущего мальчика.

Абдуррахманов подчеркнул, что в центре жестоко обращаются с несовершеннолетними.

О проверке также заявили в управлении СК России по региону.

При этом, согласно информации ряда региональных СМИ, Абдуррахманов ранее сам попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в жестоком обращении со своими детьми.