Нетаньяху призывал Трампа не атаковать Иран, так как Израиль не готов к обороне

Сообщение израильского премьера Биньямина Нетаньяху президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу могло повлиять на его решение не наносить удары по Ирану. Об этом сообщает портал Axios.

«Он сказал Трампу, что Израиль не готов защитить себя от вероятного ответного удара со стороны Ирана, тем более что у США недостаточно сил в регионе, чтобы помочь Израилю перехватывать иранские ракеты и беспилотники», — пишет издание.

Как сообщает издание со ссылкой на одного из советников премьер-министра, Нетаньяху считает, что текущий план США недостаточно эффективен и не даст ожидаемых результатов.

Телефонный разговор между лидерами состоялся 14 января, в тот день, когда ожидалось проведение авиаударов по Ирану Трампом. Также сообщается, что крон-принц Саудовской Аравии, Мухаммед Салман, в ходе телефонного диалога с Трампом также высказался против нанесения ударов, сообщает Axios.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты в ответ на девальвацию национальной валюты. Власти усилили меры безопасности, и полиция использовала слезоточивый газ и пневматическое оружие против участников демонстраций. Тегеран обвиняет внешние силы в организации беспорядков, в частности МИД страны заявил, что в акциях якобы участвуют США и Израиль.

Ранее в Иране стал доступен Google.