В Кузбассе закрыли школьную столовую из-за радиоактивного газа

Судебные приставы в Яшкинском районе Кемеровской области закрыли школьную столовую из-за повышенной концентрации радона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФССП по Кузбассу.

Уточняется, что повышенный уровень концентрации радиоактивного газа выявила плановая проверка управления Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что это является непосредственной угрозой здоровью и жизни детей, а также работников учреждения.

В пресс-службе отметили, что школе назначено наказание в виде административного приостановления деятельности помещений кухни и столовой на 50 суток.