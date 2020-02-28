Президента Монголии изолировали на 14 дней после посещения Китая

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вернулся из Китая после своего однодневного визита и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает информагентство Montsame.

По данным агентства, согласно правилам по профилактике коронавируса, монгольского лидера и сопровождавших его официальных лиц отправили на изоляцию в спецучреждения на 14 дней. У них также взяли анализы на Covid-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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