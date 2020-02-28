Гражданам Ирана ограничили въезд в РФ

Российское правительство приняло решение о временном ограничении с 28 февраля въезда граждан Ирана на территорию России из-за коронарвируса. Документ опубликован на сайте кабмина.

«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 г. по московскому времени ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях », — говорится в документе.

Также МВД поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию с целью обучения и осуществления трудовой деятельности, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу гражданам Ирана, находящимся за пределами РФ.

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