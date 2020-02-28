Число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 3600 человек
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Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 3664 человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно информации ВОЗ, случаи заражения инфекцией выявлены в 46 странах.
По имеющимся сведениям, от коронавируса вне КНР умерли уже 57 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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