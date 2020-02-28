Число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 3600 человек

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 3664 человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информации ВОЗ, случаи заражения инфекцией выявлены в 46 странах.

По имеющимся сведениям, от коронавируса вне КНР умерли уже 57 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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