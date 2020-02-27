Житель Липецка упал с пятого этажа и выжил

close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Липецке 42-летний мужчина упал с пятого этажа на козырек подъезда и выжил, передает kp.ru.

Пострадавший получил множественные травмы. Спасатели сняли его с козырька и доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Под Петербургом двухлетний ребенок выпал из окна