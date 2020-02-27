На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у берегов Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, передает ТАСС.

Эпицентр толчков находился на глубине 118 км и в 359 км от города Давао, где живут около 1,6 млн жителей.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Турции

— Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов индонезийской Суматры

— В районе острова Итуруп произошло землетрясение магнитудой 7,0