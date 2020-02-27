На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6
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Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у берегов Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, передает ТАСС.
Эпицентр толчков находился на глубине 118 км и в 359 км от города Давао, где живут около 1,6 млн жителей.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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