Глава ВОЗ одобрил агрессивные меры России по борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус одобрил агрессивные меры российских властей в отношении коронавируса. Об этом он заявил в ходе брифинга, видеозапись которого опубликована на официальной странице ВОЗ в Twitter.
Гебрейесус отметил несколько стран, в которых за последнюю неделю не было диагностировано ни одного нового заражения коронавирусом. В их числе оказалась и Россия. По словам главы ВОЗ, эти страны можно поставить в пример, так как их «агрессивные ранние меры» по предотвращению распространения болезни оказались эффективными.
Кроме того, глава ВОЗ заявил, что все страны должны быть готовы к распространению заболевания и отвечать на него оперативными мерами.
«Каждая страна должна быть готова к тому, что в ней появится первый заболевший. Никто от этого не застрахован», — сказал Гебрейесус.
Чиновник также отдал должное властям Китая за их вклад в борьбу с коронавирусом. Он особо отметил ситуацию в провинции Гуаньдун, где медики проверили 320 тыс. человек и выявили 0,14% зараженных.
Помимо этого, Гебрейесус напомнил, что, несмотря на распространение нового вируса, говорить о пандемии пока рано.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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