На Украине назвали число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР

Более 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получили биометрический паспорт для выезда за границу. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Уточняется, что данный документ получили 150 тысяч жителей Крыма и Севастополя.

Также отмечается, что для получения биометрического паспорта крымчанам нужно было выехать на территорию Украины и там предоставить свои документы.

С 2015 года гражданам Украины начали выдавать биометрические паспорта, благодаря которым украинцы могут посещать страны ЕС без виз.