Создателя «Красной кнопки» Литреева арестовали по делу о наркотиках

Суд арестовал основателя компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, которого накануне задержали в Екатеринбурге по подозрению в приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно имеющимся данным, суд в Екатеринбурге решил арестовать Литреева на два месяца, то есть до конца апреля.

Отмечается, что задержанный не имеет регистрации на территории России, проживает с родителями в Санкт-Петербурге. В Екатеринбург он приехал в гости.

Александр Литреев является основателем эстонской компании Vee Security, которая специализируется на решениях в области кибербезопасности, а также создателем мобильного приложения «Красная кнопка», которое позволяет оповестить правозащитников о незаконном задержании на митингах.

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