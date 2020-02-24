Россиянин избил возлюбленную из-за невкусного ужина

В Воронежской области мужчина поднял руку на гражданскую жену после того, как ему не понравился приготовленный ужин. Об этом сообщает «Регион Online» со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным издания, ранее судимый 53-летний житель Грибановского района избил 42-летнюю возлюбленную, которая приготовила ему ужин. По его мнению, еда была недостаточно вкусной для него.

После случившегося женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее перелом бедра с пневмотораксом.

После этого правоохранители нашли россиянина и заключили его под стражу. Он не стал отрицать свою вину. Известно, что суд уже приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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