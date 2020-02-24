В Москве мужчина избил до смерти 85-летнюю пенсионерку
В московском районе Новогиреево в одной из квартир мужчина избил до смерти 85-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Как отмечается, инцидент произошел по адресу Кусковская, д. 33.
Полицейские обнаружили на месте преступления тру женщины с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом нижней челюсти.
По версии следствия, злоумышленник убил свою жертву после возникшей между ними ссоры.
Правоохранители задержали по подозрению в совершении убийства мужчину 1970 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».
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