В Москве мужчина избил до смерти 85-летнюю пенсионерку

В московском районе Новогиреево в одной из квартир мужчина избил до смерти 85-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Как отмечается, инцидент произошел по адресу Кусковская, д. 33.

Полицейские обнаружили на месте преступления тру женщины с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом нижней челюсти.

По версии следствия, злоумышленник убил свою жертву после возникшей между ними ссоры.

Правоохранители задержали по подозрению в совершении убийства мужчину 1970 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

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