Онищенко призвал запретить татуировки в России

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны. Об этом он заявил в интервью «Говорит Москва!».

По его мнению, пристрастие человека к татуировкам, которые назвал «туземной модой», связано с переизбытком половых гормонов.

Бывший главный санитарный врач России отметил, что хуже всего, когда татуировки делают девушки и будущие матери.

«И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, еще хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют. <...> все эти татуировки нужно запрещать», — добавил Онищенко.

Моду на татуировки он также назвал проявлением «духовного интеллектуального кризиса» и «крайней степенью язычества». Онищенко также напомнил о риске заражения крови в процессе нанесения татуировки и уточнил, что используемые для нанесения тату краски могут вызывать «все, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом».

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