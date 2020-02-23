В МИД РФ cочли вбросом обвинения США в дезинформации о коронавирусе
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления США о том, что российская сторона имеет отношение к кампании по дезинформации относительно ситуации с коронавирусом являются «намеренным вбросом». Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом дипломат прокомментировала cообщения СМИ о том, что американский Госдеп cчитает Россию распространителем фейков о вспышке коронавируса.
»[Это] намеренный вброс», — сказала Захарова.
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