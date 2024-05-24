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Участник СВО признался в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области

Боец СВО признался в убийстве 8-летней девочки в станице в Ростовской области

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Убийцей 8-летней девочки в станице Ольгинской Аксайского района Ростовской области оказался водитель эвакуатора из соседнего поселка Руслан Шингирей, который принимал участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал 161.ru.

Как рассказали изданию знакомые мужчины, он был контрактником и в 2022 году попал на спецоперацию. По словам женщины, живущей с Шингиреем по соседству, однажды он пропал, его искали.

«Думали, что убили или в плен взяли. Потом через три месяца нашелся. Разорвал контракт», — рассказала женщина.

Ей неизвестно, как он смог это сделать и вернуться домой. Другие соседи, ссылаясь на самого бойца СВО, заявили порталу, что он «сбежал».

18 мая в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области сообщили, что правоохранители задержали 25-летнего жителя поселка Дорожный Аксайского района, которые работает водителем эвакуатора. Он признал вину в убийстве 8-летней девочки.

Как сообщалось, злоумышленник увидел ребенка, заманил в машину, после чего увез в поле за поселком. Родители искали девочку около двух часов, после чего обратились в полицию. Сотрудники сил правопорядка отследили эвакуатор по системе ГЛОНАСС, однако к моменту их прибытия ребенок был уже мертв.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» расчленил женщину.

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