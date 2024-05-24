В США заявили, что Запад не заинтересован в переговорах Украины с Россией

Западные политики стремятся помочь Украине не начать переговоры с Россией, а стабилизировать положение ВСУ на поле боя. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает ТАСС.

«Важно, чтобы у Украины была благоприятная возможность стабилизироваться на поле боя», — отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Накануне стало известно, что Североатлантический альянс в ходе предстоящего в июле саммита в Вашингтоне не намерен приглашать Украину в альянс. При этом, по словам Джеймса О'Брайена, союзники планируют продемонстрировать «значительную поддержку» Киеву.

До этого испанская газета El País писала, что Украина прикладывает дипломатические усилия, чтобы убедить союзников дать разрешение на использование оружия НАТО против целей на территории России.

Ранее Шольц призвал не спекулировать на теме использования оружия Запада против РФ.