Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

НАТО не собирается направлять Украине приглашение на вступление в блок

Госдеп: НАТО не планирует приглашать Украину в альянс на саммите 9-11 июля

close
100%
Global Look Press

Североатлантический альянс в ходе предстоящего в июле саммита в Вашингтоне не намерен приглашать Украину в альянс. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает РИА Новости.

«Мы не ожидаем, что Украину пригласят присоединиться к альянсу», — отметил он, говоря о планах предстоящего саммита стран НАТО в американской столице.

Вместе с тем он обратил внимание, что союзники планируют продемонстрировать «значительную поддержку» Киеву.

Накануне Западу напомнили об ответе Москвы, в случае удара ВСУ по России оружием НАТО. В публикации издания Asia Times отмечается, что подобный шаг не сможет изменить общую картину на поле боя, но увеличит риски перерастания конфликта в более разрушительную войну.

До этого испанская газета El País писала, что Украина прикладывает дипломатические усилия, чтобы убедить союзников дать разрешение на использование оружия НАТО против целей на территории России.

Ранее эксперт рассказал, в каком случае Венгрия приостановит членство в НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами