НАТО не собирается направлять Украине приглашение на вступление в блок

Североатлантический альянс в ходе предстоящего в июле саммита в Вашингтоне не намерен приглашать Украину в альянс. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает РИА Новости.

«Мы не ожидаем, что Украину пригласят присоединиться к альянсу», — отметил он, говоря о планах предстоящего саммита стран НАТО в американской столице.

Вместе с тем он обратил внимание, что союзники планируют продемонстрировать «значительную поддержку» Киеву.

Накануне Западу напомнили об ответе Москвы, в случае удара ВСУ по России оружием НАТО. В публикации издания Asia Times отмечается, что подобный шаг не сможет изменить общую картину на поле боя, но увеличит риски перерастания конфликта в более разрушительную войну.

До этого испанская газета El País писала, что Украина прикладывает дипломатические усилия, чтобы убедить союзников дать разрешение на использование оружия НАТО против целей на территории России.

Ранее эксперт рассказал, в каком случае Венгрия приостановит членство в НАТО.