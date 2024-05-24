Светлана Бондарчук рассказала о разводе с Федором: «Разорвать становится сложно»

Блогер Светлана Бондарчук рассказала, что пять лет думала о разводе с Федором Бондарчуком, но не решалась разорвать отношения. Об этом пишет «СтарХит».

«Я тоже лет пять-шесть не разводилась. Почему, я не знаю. Так бывает! Но я согласна, когда вот это разрывается, тебя несет, ты уже в своей жизни. То есть тебе уже «там» не надо, но разорвать это становится трудно. Причем ты «туда» не хочешь, но оно все еще очень важное», — вспомнила Бондарчук.

Она также выразила мнение, что 40 лет для женщины не является критическим возрастом. По мнению блогера, в это время можно успеть дважды выйти замуж и родить детей. Бондарчук также считает, что в современном мире очень сложно прожить с одним мужем или женой.

У Светланы есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара. В марте стало известно, что модель обратилась в суд, чтобы разделить совместно нажитое имущество с бывшим мужем. До этого Светлана Бондарчук уже подавала несколько раз в суд на продюсера, однако иски не принимались из-за ошибок в документах.

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