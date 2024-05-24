Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Светлана Бондарчук рассказала о разводе с Федором: «Разорвать становится сложно»

Блогер Светлана Бондарчук призналась, что пять лет хотела развестись с мужем

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогер Светлана Бондарчук рассказала, что пять лет думала о разводе с Федором Бондарчуком, но не решалась разорвать отношения. Об этом пишет «СтарХит».

«Я тоже лет пять-шесть не разводилась. Почему, я не знаю. Так бывает! Но я согласна, когда вот это разрывается, тебя несет, ты уже в своей жизни. То есть тебе уже «там» не надо, но разорвать это становится трудно. Причем ты «туда» не хочешь, но оно все еще очень важное», — вспомнила Бондарчук.

Она также выразила мнение, что 40 лет для женщины не является критическим возрастом. По мнению блогера, в это время можно успеть дважды выйти замуж и родить детей. Бондарчук также считает, что в современном мире очень сложно прожить с одним мужем или женой.

У Светланы есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара. В марте стало известно, что модель обратилась в суд, чтобы разделить совместно нажитое имущество с бывшим мужем. До этого Светлана Бондарчук уже подавала несколько раз в суд на продюсера, однако иски не принимались из-за ошибок в документах.

Ранее Егор Крид ответил, планирует ли возвращаться к Нюше на фоне развода певицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами