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Россиянам назвали продукты, которые приводят к накоплению жира в печени

Врач Морозов: фруктоза из сладостей способствует накоплению жира в печени

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Фруктоза из сладостей, а также насыщенные жиры из мяса и сливочного масла способствуют накоплению жира в печени. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог, ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания и биотехнологии Сергей Морозов.

Накопление жира в печени происходит из-за избытка калорий и дефицита физической активности. Поэтому основной подход к лечению жировой болезни печени — ограничение калорийности рациона на 500-1000 ккал в день для взрослого человека. Также нужно добавить физические нагрузки, которые повышают частоту сердцебиения: ходьбу, бег, велосипед. Им нужно уделять не менее 150–200 минут в неделю.

Также важно ограничить продукты, содержащие насыщенные жиры (жирные сорта мяса, сливочное масло), и фруктозу. Последней много в газированных напитках, сладостях, меде. Добавить в рацион следует овощи, зелень и фрукты.

«В клинических исследованиях было показано, что витамины С, Е, а также селен могут уменьшать воспаление на фоне неалкогольной жировой болезни печени. Кстати, кофе тоже полезен», — добавил врач.

Ранее врач рассказал, как избежать заражения опасным для печени вирусом.

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