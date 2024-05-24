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Израиль отверг решение суда ООН по Рафаху

Израиль отказался исполнять решение суда ООН по остановке операции в Рафахе

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Ohad Zwigenberg/AP

Израильская армия не собирается останавливать боевые действия против палестинской группировки ХАМАС, заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, передает РИА Новости. По его словам, Тель-Авив не будет исполнять решение суда ООН по остановке операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.

«Нет такой силы в мире, которая заставит нас совершить публичное самоубийство, потому что именно так выглядит требование суда ООН прекратить нашу войну против ХАМАС», — пояснил Гендельман.

Еврейское государство запустило операцию в Рафахе в начале мая, после семимесячных атак сектора Газа. Приграничный город в палестинском анклаве считают последним пристанищем ХАМАС. Израиль утверждает, что доведет военные действия в регионе до выполнения поставленных целей, одна из которых заключается в уничтожении палестинской группировки. 24 мая международный суд ООН обязал еврейское государство немедленно прекратить свое военное наступление.

Ранее Израиль ответил Германии на угрозу ареста Нетаньяху.

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