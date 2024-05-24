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США предложили создать организацию для помощи Украине за счет российских активов

WSJ: Запад хочет создать организацию для помощи Киеву за счет активов РФ

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Elizabeth Frantz/Reuters

Страны Запада рассматривают возможность создания финансовой организации, которая будет помогать Украине за счет доходов от заблокированных активов России. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Администрация (президента США Джо) Байдена предложила создать новый финансовый инструмент, который в краткосрочной перспективе предоставит Киеву ожидаемую многолетнюю прибыль от российских активов и не затронет... российские активы», — отмечается в публикации.

Предполагается, что это будет финансовая организация, которой западные страны будут занимать денежные средства для их последующей передачи Киеву в качестве грантов. Предоставленные Западом кредиты будут покрываться доходами от замороженных российских активов, указано в статье.

Чтобы реализовать эту инициативу, Евросоюзу придется отредактировать свой законопроект по передаче доходов от активов непосредственно Украине. Идея администрации Байдена может быть воплощена в жизнь уже в следующем году за счет все тех же активов РФ, считают европейские чиновники.

До этого газета Financial Times писала, что Вашингтон подталкивает страны «Большой семерки» к выделению Украине кредита под залог будущих доходов от замороженных российских активов. Отмечается, что власти США хотели бы добиться выдачи денег Украине до возможного возвращения экс-президента Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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