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Назван напиток, идеально подходящий для восстановления после тренировки

Healthnews: шоколадное молоко ускоряет восстановление после тренировки

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Freepik

В шоколадном молоке соотношение углеводов к белкам составляет три к одному. Такая пропорция питательных веществ оптимальна для восстановления после тренировки. Об этом изданию Healthnews рассказала американский диетолог Тейлор Грассо.

Врач объяснила, что после тренировки организму нужны как белки, так и углеводы. После выполнения упражнений в мышцах образуются крошечные разрывы, а белки из пищи распадаются на аминокислоты, «заполняющие» их. Углеводы необходимы для пополнения запасов энергии, которая активно расходуется во время занятий.

По словам Грассо, для эффективного восстановления после тренировки необходимо употреблять продукты, содержащие углеводы и белки в пропорции три к одному. Именно в таком соотношении эти пищевые компоненты присутствуют в составе шоколадного молока. Кроме того, этот напиток богат другими важными питательными веществами — различными минералами, кальцием и витамином D.

Для получения максимальной пользы диетолог рекомендует подбирать варианты напитка с низким содержанием сахара. Употребление шоколадного молока без лактозы будет хорошим вариантом для тех, кому сложно переваривать молочные продукты из-за особенностей работы организма.

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