Ветеринары Приморья спасли лесного кота, который попал под машину

Жители Приморского края спасли дальневосточного лесного кота, который занесен в Красную книгу. Об этом сообщает «Центр «Тигр».

Инцидент произошел в Находке. Животное пострадало в аварии на проезжей части. Приморцы отнесли его к ветеринарам, которые обнаружили у пациента перелом передней и задней лапы.

В результате кота прооперировали и привезли в центр, где он в дальнейшем будет проходить реабилитацию.

«Сейчас он активно ест, но подвижность его еще ограничена», – сообщается в публикации.

В организации планируют выпустить краснокнижное животное в природу после выздоровления.

До этого в Таиланде задержали шестерых уроженцев Индии, в багаже которых нашли 87 животных, с которыми злоумышленники планировали полететь в Мумбаи.

В вещах обнаружили 21 змею, 15 птиц, несколько красных панд и обезьян. Животных уроженцы Индии упаковали в пластиковые контейнеры и заклеенные скотчем корзины. Мужчины могут лишиться свободы на десять лет.

Ранее в Красноярске женщина протащила по дороге привязанного к машине алабая.