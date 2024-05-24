Врач рассказал, как избежать заражения опасным для печени вирусом

Вирусы гепатита вызывают тяжелое воспаление печени. Они передаются различными путями: особенно осторожными нужно быть путешественниками и любителям тату. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), Владимир Неронов.

Гепатит A чаще всего передается фекально-оральным путем. Заражение может произойти у путешественников, которые пьют «сырую» воду и у тех, кто не соблюдает правила личной гигиены. Гепатиты В и С передаются другими путями и характерны для лиц, вступающих в незащищенные половые контакты, для употребляющих инъекционные наркотические препараты и для клиентов «кустарных» тату-салонов.

При заражении важно соблюдать все рекомендации врача, чтобы избежать тяжелых осложнений.

До этого вирусолог рассказал, что кошки и собаки могут переносить вирус гепатита E. В группу риска заражения этим патогеном входят люди с иммунодефицитами, пересаженными органами и практикующие однополые половые контакты.

Ранее в Дагестане закрыли косметологический кабинет, где клиентка заразились гепатитом B.