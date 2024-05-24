проект

>

Врач рассказал, как избежать заражения опасным для печени вирусом

Гастроэнтеролог Неронов: любители путешествий и тату рискуют заболеть гепатитом

close
100%
Shutterstock

Вирусы гепатита вызывают тяжелое воспаление печени. Они передаются различными путями: особенно осторожными нужно быть путешественниками и любителям тату. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО  «Медицина» (клиника академика Ройтберга), Владимир Неронов.

Гепатит A чаще всего передается фекально-оральным путем. Заражение может произойти у путешественников, которые пьют «сырую» воду и у тех, кто не соблюдает правила личной гигиены. Гепатиты В  и  С передаются другими путями и характерны для лиц, вступающих в незащищенные половые контакты, для употребляющих инъекционные наркотические препараты и для клиентов «кустарных» тату-салонов.

При заражении важно соблюдать все рекомендации врача, чтобы избежать тяжелых осложнений.

До этого вирусолог рассказал, что кошки и собаки могут переносить вирус гепатита E. В группу риска заражения этим патогеном входят люди с иммунодефицитами, пересаженными органами и практикующие однополые половые контакты.

Ранее в Дагестане закрыли косметологический кабинет, где клиентка заразились гепатитом B.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами