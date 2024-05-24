Кафанов оценил новость о продлении контракта Акинфеева с ЦСКА

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что его не удивила новость о том, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев продлил контракт с клубом, передает «Спорт-Экспресс».

«Нисколько не удивлен этой новостью. Вратари с годами становятся только лучше. Я всегда желал ему, чтобы он играл как можно дольше. Игорь — легендарный вратарь», — сказал Кафанов.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Он продолжает выступать за ЦСКА, цвета которого защищает с 2003 года. С армейцами он шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. За ЦСКА голкипер сыграл уже 766 матчей, из которых 363 игры провел «на ноль».

Акинфеев является самым преданным футболистом в европейском футболе – на его счету уже 21 сезон за армейский клуб.

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» Акинфеев вышел на поле впервые с 6 мая. ЦСКА одержал крупную победу со счетом 6:2. В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков. В заключительном туре армейцы дома сыграют с екатеринбургским «Уралом», игра состоится 25 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА.