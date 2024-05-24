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Названы растительные вещества, снижающие риск развития диабета

Nutrition & Diabetes: флавоноиды снижают риск развития сахарного диабета

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Ученые из Королевского университета Белфаста (Ирландия) обнаружили, что богатые флавоноидами фрукты, ягоды и чай снижают риск развития сахарного диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition & Diabetes.

В научной работе использовались данные 113 097 человек. Информация об участниках была взята из Британского биобанка — крупнейшего хранилища человеческих биологических образцов. Также ученые собрали дополнительную информацию о пищевых привычках участников для расчета потребления флавоноидов, а затем приступили к наблюдению за испытуемыми.

Флавоноиды — это крупнейший класс растительных полифенолов. Эти натуральные красители и дубильные вещества содержатся во фруктах, ягодах, овощах и зеленом чае. Многочисленные исследования показали, что они оказывают антиоксидантное действие (защищают клетки от повреждений), снижают свертываемость крови, нейтрализуют хрупкость и проницаемость капилляров и улучшают обменные процессы в организме.

За период наблюдения (12 лет) среди участников было выявлено 2628 случаев развития сахарного диабета второго типа. Анализ, скорректированный с учетом демографических характеристик и образа жизни испытуемых, показал, что ежедневное потребление более шести порций продуктов, богатых флавоноидами, связано со снижением риска развития диабета типа на 28%.

Самыми полезными продуктами оказались чай, ягоды и яблоки. По подсчетам ученых, они способствовали сокращению вероятности развития диабета на 21%, 15% и 12% соответственно.

Ранее был найден способ прогнозирования опасного осложнения диабета.

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