Путин заявил о создании единого оборонного пространства с Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во время российско-белорусских переговоров подробно обсуждалось создание единого оборонного пространства. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что это было сделано с учетом «напряженной обстановки» на внешних границах Союзного государства.

«В ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что западные границы Союзного государства надежно прикрыты, так как на белорусской территории размещена совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы. По словам президента, РФ к безопасности Белоруссии относится точно так же, как к своей.

До этого в Кремле раскрыли длительность и содержание переговоров Путина и Лукашенко. Лидеры двух стран в числе других вопросов обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру границ Союзного государства.

Ранее Путин заявил, что Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг.