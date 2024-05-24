«Манчестер Сити» хочет предложить контракт Гвардиоле на десять лет

Руководство «Манчестер Сити» намерено предложить наставнику клуба Хосепу Гвардиоле новый контракт сроком на десять лет, передает Daily Mail.

Отмечается, что боссы «Сити» не будут давить на Гвардиолу и примут любое его решение. Некоторое время назад Гвардиола провел ужин с одним из ключевых игроком команды, на котором обсуждался контракт специалиста, который истекает летом 2025 года.

19 мая «Манчестер Сити» обыграл «Вэст Хэм Юнайтед» в 38-м туре чемпионата Англии и завоевал золотые медали сезона-2023/24 в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счетом 3:1. В составе «горожан» голами отметились Фил Фоден, который оформил дубль на 2-й и 18-й минутах игры, и Родри, который отличился на 59-й минуте. Единственный гол в составе «Вэст Хэма» оформил Мохаммед Кудус на 42-й минуте.

Ранее Гвардиола расплакался из-за Юргена Клоппа.