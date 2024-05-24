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«Манчестер Сити» хочет предложить контракт Гвардиоле на десять лет

Daily Mail: «Манчестер Сити» хочет предложить новый контракт Гвардиоле на 10 лет

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instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/mancity

Руководство «Манчестер Сити» намерено предложить наставнику клуба Хосепу Гвардиоле новый контракт сроком на десять лет, передает Daily Mail.

Отмечается, что боссы «Сити» не будут давить на Гвардиолу и примут любое его решение. Некоторое время назад Гвардиола провел ужин с одним из ключевых игроком команды, на котором обсуждался контракт специалиста, который истекает летом 2025 года.

19 мая «Манчестер Сити» обыграл «Вэст Хэм Юнайтед» в 38-м туре чемпионата Англии и завоевал золотые медали сезона-2023/24 в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счетом 3:1. В составе «горожан» голами отметились Фил Фоден, который оформил дубль на 2-й и 18-й минутах игры, и Родри, который отличился на 59-й минуте. Единственный гол в составе «Вэст Хэма» оформил Мохаммед Кудус на 42-й минуте.

Ранее Гвардиола расплакался из-за Юргена Клоппа.

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