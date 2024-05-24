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Врач рассказала, какая работа в огороде опасна для жизни

Невролог Ярыгина: работа в огороде вниз головой может привести к инсульту

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Работа в огороде вниз головой может повысить риск инсульта и сердечной недостаточности. Об этом «Известиям» рассказала невролог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Юлия Ярыгина.

Тело человека не приспособлено к длительной работе вниз головой. Она может привести к нарушению кровоснабжения мозга. Одна из причин — уменьшение объема грудной клетки, которое мешает газообмену в легких.

Особенно опасна работа вниз головой людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями нервной системы и сколиозом. Для длительного ухода за огородом стоит использовать скамейку или невысокий стул, специальные наколенники для работы в саду, использовать приборы, которые не требуют нагибания, а также делать высокие грядки.

Также врач рекомендовала ограничивать физическую нагрузку в жару и избегать контакта с холодной водой, чтобы не спровоцировать воспалительные заболевания.

Ранее россиянам с гипертонией рекомендовали перед жарой скорректировать схему лечения.

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