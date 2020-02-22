В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки,передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю

Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.

В российском консульстве в Мехико сообщили, что оказывают содействие в поиске.

Подробности и обстоятельства пропажи не сообщаются.