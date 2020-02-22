Климатолог предсказал, каким будет лето после аномальной зимы

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев заявил, что россиянам не стоит ожидать жаркого лета после аномально теплой зимы, передает РИА «Новости».

По его данным, температура, напротив, вероятнее будет ниже нормы.

«Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», — пояснил Киселев.

По словам климатолога, эта закономерность подтверждена многолетними данными.