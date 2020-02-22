В ОАЭ зафиксировано еще два новых случая заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) заявило о двух новых случаях заражения коронавируса. Об этом сообщает агентство WAM со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, заболели 70-летний гражданин Ирана и его супруга.

В настоящее время состояние мужчины нестабильное, он находится под наблюдением врачей.

Все те, кто контактировал с зараженным, пройдут проверку.

В общей сложности в стране было выявлено 13 случаев заражения, трое человек уже вылечились.

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