В ОАЭ зафиксировано еще два новых случая заражения коронавирусом
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Министерство здравоохранения Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) заявило о двух новых случаях заражения коронавируса. Об этом сообщает агентство WAM со ссылкой на ведомство.
Как отмечается, заболели 70-летний гражданин Ирана и его супруга.
В настоящее время состояние мужчины нестабильное, он находится под наблюдением врачей.
Все те, кто контактировал с зараженным, пройдут проверку.
В общей сложности в стране было выявлено 13 случаев заражения, трое человек уже вылечились.
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