Жильцам сгоревшего дома в Красноярске предоставили резервное жилье

Жильцов сгоревшего в Красноярске многоквартирного жилого дома расселили в резервное жилье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Мэрия выделила пострадавшим места в общежитии из городского маневренного фонда, заявила представитель МЧС. На данный момент устанавливается причина пожара.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном жилом доме произошло возгорание, огонь распространился на 300 кв.м. Из здания были эвакуированы 32 человека, в том числе семь детей. Пять человек обратились за медицинской помощью.

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