Почти вдвое возросло число зараженных коронавирусом в Южной Корее

Числе зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее возросло почти в два раза и составило 346 человек, сообщается на сайте организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

В Южной Корее зафиксированы 142 новых случая заражения коронавирусом нового типа, уточняется в пресс-релизе KCDC.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру превысило 77 тысяч человек. Из-за вспышки коронавируса скончались более 2000 человек, а вылечиться от болезни сумели более 20 тысяч пациентов.

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