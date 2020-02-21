В Раде призвали Зеленского извиниться за ситуацию в Новых Санжарах

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует извиниться за акцию протеста против размещения в санатории в поселке Новые Санжары Полтавской области эвакуированных из Китая украинцев. Об этом сообщает телеканал News One.

До этого Зеленский записал видеообращение, в котором отметил, что все заказчики и организаторы протестов против размещения вернувшихся из КНР граждан Украины и иностранцев в данном населенном пункте будут наказаны.

«Ни слова о том, что ответственность за все это должны понести министр здравоохранения, кабмин и его глава, глава СБУ, который «проспал эту ситуацию», министр внутренних дел», - заявил Кузьмин.

Он отметил, что сам Зеленский также обязан «был извиниться за то, что он допустил это все».

Ранее у санатория в Полтавской области, куда накануне прибыла колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Протестующие стали закидывать палками и камнями прибывшие автобусы.

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